Глава Центробанка опровергла информацию о контроле за денежными переводами россиян

Запрашивать информацию у банков будут в отдельных случаях

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла информацию о том, что регулятор будет следить за всеми денежными переводами между россиянами. По ее словам, запрашивать информацию у банков будут при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Об этом Набиуллина сообщила в интервью корреспондентам телеканала «Россия 1».

«Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы сейчас работаем с некоторыми банками, по которым выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать работу. И в этом случае мы можем запрашивать обезличенный реестр платежей. Но речь не идет о том, что будет какой-то тотальный контроль за платежами физических лиц или малого и среднего бизнеса. Ни в коем случае»,— объяснила глава Центробанка.

В пресс-службе ЦБ, по данным издания «РИА Новости», добавили, что банки, предоставляя информацию о переводах физических лиц, не будут отправлять данные, позволяющие идентифицировать людей.

Напомним, ранее издание РБК сообщило, что Центробанк разработал новую форму отчетности для кредитных организаций, из которой следует, что банки обязаны сообщать ЦБ обо всех p2p-транзакциях, то есть от человека человеку, в том числе их персональные данные. Мониторинг начнет работать уже с января 2022 года.