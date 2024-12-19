GIRAFFE модернизирует систему управления башенных кранов: рассказываем, почему это важно

Для собственника безаварийная работа технологического оборудования экономически выгодна

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Российский производитель башенных кранов GIRAFFE произвел модернизацию системы управления на модели крана TDK‑10.215. С момента выпуска пилотного образца прошло больше года. Работа налажена, а проекты модернизации продолжают успешно реализовываться. О том, что уже сделано и какие перспективы приобретает направление, а также о своем пути в компании рассказал куратор проекта, заместитель генерального директора по освоению новой техники Вадим Башаров.

— Вадим Рауфович, как давно вы в компании и с чего начинался ваш путь здесь?

— Я пришел в группу производственных предприятий GIRAFFE в 2017 году. Мой первый организационный опыт в реализации спецпроекта был на производстве Ачинского глиноземного комбината. Проект был связан с заменой системы управления на технологических кранах мостового типа. Работа заключалась в демонтаже старых кабин управления и монтаже новых, производства нашего партнера АО «СВЭЧЕЛ». Ключевым условием стала оперативность принятия важных решений для выполнения работ с наименьшими простоями технологического оборудования на производстве заказчика. Позже было много непростых, но интересных спецпроектов с предприятиями «Амур Минералс», «Полимет инжиниринг» и другими. Все они благополучно сданы заказчикам благодаря командной работе наших специалистов.

На сегодняшний день я курирую работы, касающиеся модернизации старых кранов, находящихся в нашем арендном парке. Иными словами, мы повышаем работоспособность арендованной техники, уменьшаем время простоя башенных кранов, связанного с износом старых комплектующих, и стараемся полностью свести его к нулю.





Фото из личного архива Вадима Башарова

— Расскажите, как возникла необходимость модернизации системы управления?

— Парк техники нашей арендной компании GIRAFFE Rent — более 90 кранов — активно эксплуатируется и естественным образом устаревает. Износ в основном касается той части системы управления, которая отвечает за бесперебойное и безопасное производство во время работы крана. Также одна из потенциальных угроз — частые простои технологического оборудования и связанные с этим издержки. Поэтому в 2023 году мы успешно произвели модернизацию системы управления на первом пилотном кране TDK‑10.215. Прибор безопасности немецкого производства NTK был заменен на систему собственной разработки GIRAFFE СБКБ 3.0 и успешно интегрирован в схему крана.

— А что самое сложное в модернизации крана?

— Пожалуй, поставка комплектующих. С момента закрытия границ мы полностью пересмотрели элементную базу и постоянно расширяем пул поставщиков для снижения зависимости от импортных комплектующих.

— Какого эффекта уже удалось достичь за время работы?

— На данный момент модернизировано три крана, последний из которых недавно отгрузили в Нижний Новгород. Также собираем комплектующие на четвертый кран. В перспективе — модернизация еще 16 единиц техники в парке GIRAFFE Rent. С каждым разом мы дорабатываем схему, оптимизируем процессы, уменьшаем стоимость проекта. Модернизированная техника работает исправно, а срок службы крана увеличивается еще на 8—10 лет. Но главное — это то, что наша команда получила хороший опыт при реализации проекта и продолжает развивать новые технические решения, прогрессируя в нужном направлении.

— Как вы оцениваете объем спроса на услуги модернизации?

— Рынок перспективный: фактически каждый кран старше 10 лет требует модернизации, а это большой парк кранов в России. Для собственника крана — это экономически выгодно с точки зрения безаварийной работы технологического оборудования. А если мы говорим о кранах GIRAFFE, в надежности металлоконструкций которых можно быть уверенными, то при должном внимательном отношении к крану срок его службы можно продлевать неоднократно.





Фото: Владимир Задумин



— На ваш взгляд, в чем основное преимущество GIRAFFE?

— GIRAFFE — это реальные производственные предприятия, проектная база и, безусловно, собственные наработки. Мы используем и внедряем компоненты отечественного производства, являемся экспертами в обслуживании башенных кранов, поставке запчастей и организации монтажных работ. А еще огромный плюс — это наша команда, благодаря которой все вопросы заказчика становятся решаемыми. Приятно, что основной костяк предприятия — молодые специалисты, которых мы с радостью обучаем всему, что знаем сами.

— Кстати, об этом. Какие советы можете дать молодым специалистам?

— Стоит стараться грамотно расставлять рабочие приоритеты, не бояться задавать вопросы и не останавливаться, пока не достигнешь нужного результата. Все наши специалисты открыты к совместному решению рабочих вопросов, обязательно при необходимости выделят время и проконсультируют новичка. Также в нашей компании действует система обучения и наставничества, в которой я принимаю активное участие, поэтому, если вам интересен опыт работы на производственном предприятии, приглашаю стать частью нашей дружной команды. Команды GIRAFFE.

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