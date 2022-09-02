Французский ретейлер «Ашан» намерен продолжить работу в России, несмотря на снижение активности покупателей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление финансового директора торговой сети Auchan Retail Людовика Делклой.
По словам финансового директора ретейлера, когда весной россияне массово закупались продуктами, компания от этого только выиграла. Но со второго квартала гипермаркет переживает «заметное замедление активности» в России.
Число покупателей уменьшилось после того, как крупные международные ретейлеры приостановили свою работу в России. Речь идет о компаниях IKEA и Inditex, сообщил Делклой. «Ашан» еще весной сделал объявление, что не будет уходить из страны. И в то же время ретейлер прекратил инвестиции в российский бизнес. Гипермаркет не получает прибыли и в этом году работает в убыток.
В Челябинске магазины «Ашан» работают в двух торгово-развлекательных комплексах — «Роднике» и «Космосе». Компания открыла гипермаркет в Магнитогорске в ТРК «Семейный парк», но в начале 2021 года остановила его работу и ушла из города.
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