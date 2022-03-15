Гипермаркет «Ашан» продолжит работать в Челябинске

Сеть планирует остаться на российском рынке

Гипермаркет «Ашан» (французская корпорация Auchan Holding) продолжит деятельность в России, несмотря на санкции. Информацию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы союза французских предпринимателей.

Гипермаркеты «Ашан» работают в Челябинске в ТРК «Родник» и ТРК «Космос». Магазин также был в Магнитогорске, но закрылся в начале 2021 года.

Ранее еще одна французская компания заявила о продолжении работы на территории России. Деятельность не планирует останавливать сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта Leroy Merlin. В Челябинске магазин этой фирмы работает в ТРЦ «Алмаз».

Напомним, в начале марта «Ашан» ограничил продажу некоторых товаров в одни руки. Можно купить не более 10 кг сахара, десяти бутылок растительного масла, пяти упаковок муки по 2 кг, трех пачек соли. Кроме того, покупатель может взять не более 10 упаковок макарон или круп.

Также «Ашан» ограничил наценку на ряд социально значимых продуктов питания на 5%. Ретейлер сдержит цены на товары четырех категорий: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».