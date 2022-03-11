Газпромбанк запустил своего мобильного оператора в Челябинске

Абонентам в первый месяц удвоят пакет минут, сообщений и интернета

С 11 марта Газпромбанк предоставляет услуги связи жителям Челябинска. В первый месяц после подключения SIM-карты пакет минут, SMS и лимит на интернет будет удвоен на любом выбранном тарифном плане.

Банк продолжает реализацию и других программ лояльности для клиентов. Так, ГПБ проводит программу лояльности «Быть вместе», которая позволит получать скидку на связь до 70% для держателей карты банка. Для клиентов ГПБ оператор представляет выгодную продуктовую линейку «Быть вместе». Она представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно», «Выгодно» и «Всегда».

Например, тарифный план «Легко», включающий в себя 250 минут звонков и 5 Гб интернета, с учетом максимальной скидки может обойтись в 75 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентами Газпромбанка, тариф составит 250 рублей в месяц. При этом абоненту будут доступны 50 бесплатных SMS и безлимитная связь внутри сети.

SIM-карту мобильного оператора ГПБ можно приобрести в отделениях банка и с помощью доставки. Для этого нужно иметь при себе только паспорт.

Напомним, что мобильный оператор Газпромбанка начал свою работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2.