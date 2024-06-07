«Газпром нефть» расширит ассортимент поставок битумных материалов в Челябинскую область

Соглашение с компанией достигнуто в рамках ПМЭФ‑2024

«Газпром нефть» увеличит поставки высокотехнологичной продукции предприятиям дорожной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства и промышленно-гражданского строительства Челябинской области. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Документ предполагает расширение сотрудничества в сфере применения современных битумных материалов и технологий: полимерно-битумных вяжущих, защитно-восстанавливающих составов, мастик, стыковочных лент для увеличения сроков службы объектов транспортной инфраструктуры. Компания планирует обеспечить регион высококачественной гидроизоляцией для таких сложных инженерных сооружений, как мосты и тоннели. Дорожно-строительные предприятия Челябинской области также протестируют инновационную технологию герметизации стыков на покрытии: нанесение жидкой ленты с помощью специального устройства — запатентованного автоматизированного модуля для асфальтоукладчика.

«Мы уделяем пристальное внимание развитию транспортного комплекса, повышению безопасности движения и созданию комфортной городской среды. Потребность в качественных строительных материалах постоянно растет: только в течение последних трех лет объемы дорожных работ в области увеличились в 2,5—3 раза. В том числе в минувшем году было завершено расширение трассы М-5 „Урал“ до четырех полос на всей протяженности — от Челябинска до Екатеринбурга. Кроме того, уже в начале 2023 года мы начали реализацию проекта „Дорожный рывок“. В соответствии с ним все объекты в регионе должны вводиться в эксплуатацию раньше запланированного срока. Совместными усилиями с „Газпром нефтью“ мы рассчитываем продолжить динамичное и всестороннее развитие дорожной отрасли в Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

Битумная продукция «Газпром нефти» уже широко применяется в Челябинской области на крупных проектах, включая автомагистрали федерального значения М-5 «Урал» и А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном, для обслуживания региональных дорог и уличной дорожной сети.

«Челябинская область — крупный индустриальный центр Урала, в экономике которого важную роль играет транспортный комплекс. „Газпром нефть“ готова обеспечить индивидуальный подход к подбору рецептур вяжущих материалов для строительства дорог в регионе — с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Их применение обеспечит высокое качество и долговечность дорожного покрытия», — уточнил Александр Дюков.

В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество и в иных сферах. В частности, речь шла о поставках оборудования, которое производят южноуральские производители, для нужд нефте- и газодобывающей отрасли.