«Газпром» начал использовать приборы от челябинского предприятия

Южноуральцы выпускают современные интеллектуальные продукты

В Челябинске компания «ЭлМетро» выпускает сверхточные приборы для измерения потоков жидкости или газа в трубах — кориолисовые расходомеры. Это устройство «Газпром» включил в свой перечень продукции для импортозамещения, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

Оборудование, которое выпускают только в нашем регионе, начинают внедрять на объектах «Газпрома» по всей стране. Нефте- и газодобывающая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики России. Сейчас, в условиях санкционного давления, особенно важно обеспечить независимость этих отраслей от иностранных производителей. Также приборы можно использовать в энергетической, химической, металлургической и других сферах. Специалисты уверены: по своим характеристикам и качеству челябинские расходомеры не уступают немецким, японским и американским аналогам.

«Многие уверены, что импортная электроника априори лучше отечественной. Когда мы начинали разрабатывать кориолисовый расходомер, большинство российских компаний говорило, что это невозможно. Сейчас многие производства, в том числе зарубежные, например китайские, приносят нам технические задания и мы их успешно прорабатываем. Собственная электроника и программное обеспечение позволяют нам на собственном же оборудовании производить уникальные продукты, используя не менее уникальные технологии. Благодаря этому кориолисовый расходомер имеет очень длительный срок эксплуатации, а имитационная поверка позволяет, не снимая прибор, постоянно отслеживать, в каком он состоянии», — рассказывает директор научно-технического центра, главный инженер компании «ЭлМетро» Павел Маркин.

Важно отметить, что 98% компонентов, которые предприятие использует при производстве своих приборов, — отечественные. В Китае пока что закупают только микропроцессоры, которые в России практически не выпускаются.

Кориолисовый расходомер — не единственный прибор, который может заменить импортные аналоги. На его основе конструкторы «ЭлМетро» создали автоматический потоковый плотномер. Его можно использовать в газораздаточных колонках для учета выдачи компримированного природного газа.

Еще одна уникальная разработка челябинских инженеров — ультразвуковой газовый расходомер. Он поможет высоконадежному учету «жирного» нефтяного газа. После выпадения конденсата многие типы расходомеров перестают работать, но челябинский справляется со своей задачей. Прибор способен быть самостоятельным средством измерения. Также его можно использовать в составе любых установок учета разного вида газа — природного, сырого, факельного.