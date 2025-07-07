ФРП России выдаст 670 млн рублей южноуральскому производителю оборудования для ГОКов

Льготный заем поможет предприятию нарастить производственные мощности на 25%

Более 670 миллионов рублей льготного займа направит Фонд развития промышленности России предприятию в Челябинской области. Соглашение о финансировании подписали в присутствии губернатора Алексея Текслера директор ФРП Роман Петруца и гендиректор «Стил Армор» Антон Глазырин на полях международной промышленной выставки «Иннопром‑2025», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Директор ФРП Роман Петруца отметил, что фонд профинансировал уже свыше 1950 проектов, направленных на импортозамещение, локализацию, создание критически важной продукции для страны.

«В том числе в Челябинске зафинансировано 55 проектов на 35 миллиардов рублей», — отметил Роман Петруца.

«Поддержка проекта Фондом развития промышленности — это, прежде всего, значительные инвестиции в нашу экономику, которые позволят предприятию не просто нарастить производственные мощности, но и существенно продвинуться в направлении технологического суверенитета, снизив зависимость от импортных поставок. Это полное импортозамещение, важный проект для всей горной отрасли», — прокомментировал Алексей Текслер.

Средства нового займа пойдут на расширение производства компонентов для промышленных шаровых мельниц для горно-обогатительных комбинатов и позволят предприятию нарастить выпуск на 25%. При производстве футеровки на предприятии «Стил Армор» используется исключительно российское сырье. После выхода на проектную мощность в 2025 году предприятие планирует занять до 14% отечественного рынка футеровок всех видов, заместив часть импортных поставок.

«Увеличение объемов производства хромомолибденовых футеровок повысит уровень импортозамещения. В настоящий момент крупнейшие ГОКи продолжают использовать аналоги из Индии и Китая. Наше предприятие сможет обеспечить хромомолибденовыми футеровками высокого качества по конкурентным ценам действующих и потенциальных потребителей. Создание дополнительных рабочих мест в Кыштыме также благоприятно скажется на благосостоянии жителей региона», — уточнил генеральный директор компании «Стил Армор» Антон Глазырин.

Потенциальными потребителями продукции компании выступают крупнейшие горно-обогатительные комбинаты из разных регионов России.