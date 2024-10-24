Французские инвесторы «Ашана» намерены покинуть российский рынок

Издание La Lettre сообщило о планах ретейлера уйти из России

Французские инвесторы «Ашана» намерены покинуть российский рынок. Компания уже нашла покупателей на свой российский бизнес, сообщает издание La Lettre. При этом речь не идет о закрытии продуктовых гипермаркетов в Челябинске и других регионах, поскольку с 2023 года «Ашан Ритейл Россия» работает автономно от материнской компании.

В Челябинске расположены два продуктовых гипермаркета сети «Ашан». Один из них работает на улице Труда в ТРК «Родник», второй — на улице Чичерина в ТРК «Космос», но имеет иной формат — «Ашан-Сити».

ИА «Первое областное» направило официальный запрос в компанию «Ашан Ритейл Россия», представители которой опровергли какие-либо изменения в работе гипермаркетов.

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже „Ашан Ритейл Россия“ и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ „Ашан“ был одинаковым: „Мы не комментируем слухи“. И на этот раз, когда „Ашан Ритейл Россия“ продолжает работать на российском рынке на благо местного населения, появилась новая информация. Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», — сообщили ИА «Первое областное» в компании «Ашан Ритейл Россия».

Эксперты предполагают, что речь идет об окончательном выходе иностранных инвесторов из всех российских активов «Ашана», тем более что часть из них с прошлого года уже работает автономно от материнской компании. События будут развиваться по аналогии с теми, что уже реализованы в компаниях «Фортум», Siemens и других.