Форум «Власть и бизнес» в Челябинской области сделают федеральным

Губернатор Алексей Текслер поручил расширить формат дискуссионной площадки

Форум «Власть и бизнес», который во второй раз прошел в Челябинской области, сделают всероссийским. К диалогу регионального правительства и предпринимателей подключат экспертов и представителей федеральных структур. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил во время подведения итогов мероприятия.

«Формат форума очень интересный. Это своеобразный мозговой штурм, в ходе которого мы совместно обсуждаем, как улучшить ситуацию. Все предложения, которые мы услышали от бизнеса на форуме, будем прорабатывать», — отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер отметил, что основные усилия экономического блока правительства в этом году нацелены на поддержку импортозамещения и сохранения инвестиционной активности бизнеса.

«Наши предприятия перестраиваются, внедряют новые производства, находят новые логистические цепочки. Мы работаем на импортозамещение и даже импортоопережение. Санкции направлены на то, чтобы отрезать наших производителей от мировой экономики. Сделать это не получится», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона назвал наиболее эффективные меры для улучшения инвестиционного климата, которые принимаются в Челябинской области.

Для крупных инвесторов доступны соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Предприятие может заключить договор с властями, по которому бизнес вкладывает деньги в проект на территории региона, а государство обязуется не применять законы, которые могут ухудшить выполнение этого инвестпроекта.

Внедряется региональный инвестиционный стандарт. Он закрепляет обязательства властей региона по отношению к бизнесу.

Снижаются административные барьеры. В рейтинге регионов по снижению давления на бизнес Челябинская область поднялась с 35-го на 10-е место. Алексей Текслер поставил задачу по достижению лидирующих позиций.

Ведется донастройка налогового режима. В Челябинске работает весь набор льгот, в том числе для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Фактически обнулен единый сельскохозяйственный налог.

В Челябинской области расширен список получателей инвестиционного вычета.

«Сегодня риск принятия инвестиционных решений выше. Бизнес переживает за то, чтобы инвестиции были окупаемы. Ситуация в целом непростая, тревожность повышенная. Я уверен, мы будем развивать регион и нашу страну такими решениями», — сказал глава региона.

Среди перспективных направлений работы Алексей Текслер назвал расширение свободных экономических зон и создание логистических цепочек.

«Отдельное внимание нужно уделить логистике. Мы все-таки находимся на границе. В этом направлении сейчас активно работаем», — резюмировал губернатор.

Форум «Власть и бизнес: взгляд в будущее» прошел в Челябинске 13 декабря. В мероприятии приняли участие представители предпринимательского сообщества, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов и деловых объединений.