Форум Агентства стратегических инициатив и фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» пройдет в доме культуры «ГЭС-2» в Москве 19-20 июля, сообщает пресс-служба форума.

Первый день пройдет в Центре международной торговли и будет посвящен работе в командах. Состоятся панельные сессии по семи направлениям форума (кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов, предпринимательство, «Открытый разговор»), а также открытые питчинги лидеров из топ-листа идей.

«Второй день работы форума будет посвящен презентации идей, которые должны внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Уверены, что подведение итогов форума „Сильные идеи для нового времени“ станет вдохновением для финалистов и импульсом для будущих участников нашего форума», — отметили в пресс-службе форума.
Заявочная кампания на форум завершилась 20 мая. Идеи принимались на крауд-платформе ideas. roscongress. org. Число участников крауд-платформы превысило 311 тысяч человек из всех регионов России, подано 19,5 тысяч идей.