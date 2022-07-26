Формирование бюджета Челябинской области на 2023 год вступило в активную фазу

В главном финансовом документе региона учтут новые вызовы экономики

Формирование бюджета Челябинской области на 2023—2025 годы вступило в активную фазу. Основные подходы к доходам и расходам региональной казны с учетом новых экономических реалий обсудили в региональном Минфине.

«Формирование регионального бюджета на ближайшие три года уже в самом разгаре. Начинается активная совместная работа с министерствами и ведомствами, которым нужно четко понимать, какие задачи ставятся губернатором Алексеем Текслером в текущих условиях и какого результата от них ждут по каждому направлению работы. Есть вполне рядовые вопросы, которым мы традиционно уделяем внимание, и совершенно новые направления, с которыми необходимо поработать»,— сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

В этом году перед министерствами и ведомствами поставлена задача по-новому организовать работу с городами и районами области. Необходимо наладить более плотный контакт, теснее взаимодействовать в решении проблемных вопросов по своим направлениям.

«Муниципалитеты должны знать, что их болевые точки — будь то ЖКХ, дороги или строительство социальных объектов, — зафиксированы. По ним идет работа, есть конкретные решения и четкие сроки. Сейчас же мы видим несколько иную картину, когда местные власти из раза в раз пишут напрямую губернатору с просьбой решить те или иные проблемы. Но эти проблемы вовсе не чрезвычайные, не вызваны какими-то непредвиденными обстоятельствами. И их нужно обсуждать в первую очередь с отраслевыми ведомствами. Это текущие моменты, та работа, которую необходимо донастроить министерствам: чтобы по каждому муниципалитету и в каждой отрасли были сформированы перечни задач, которые предстоит решить. Это особенно важно в период формирования бюджета, когда планируются расходы на будущий период»,— считает Андрей Пшеницын.

Особе внимание в ходе совещания было уделено приоритетности и ориентиру на доходные возможности бюджета, которые по понятным причинам могут быть ограничены.

«Во главу угла ставятся финансирование нацпроектов и решений, принятых губернатором, все безусловные и социально значимые обязательства, включая те, что софинансируются из федерального бюджета. По его словам, они должны быть учтены в бюджете в первую очередь. И если кто-то решит сознательно о них „забыть“ при верстке, думая, что потом в любом случае деньги дадут, то такого не будет. Подобные хитрости не приветствуются и имеют вполне конкретные последствия для отрасли — в течение года деньги придется изыскивать исключительно внутри собственных резервов, уже не рассчитывая на дополнительные бюджетные вливания», — заключил он.

Отметим, работа над региональным бюджетом на 2023 год и плановый период началась еще в начале весны текущего года и ведется в соответствии с утвержденным планом-графиком.