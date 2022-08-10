Фонд защиты дольщиков нашел подрядчика для достройки дома в Чурилово Lake City

Проблемный жилой комплекс у Первого озера полностью сдадут в 2023 году

Фонд защиты дольщиков Челябинской области провел аукцион по выбору подрядчика, который завершит строительство жилого дома № 3.18 в микрорайоне Чурилово Lake City. Победителем признали компанию «ВТК». Она предложила достроить высотку за 354,5 млн рублей при начальной цене контракта в 358,4 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.



Десятиэтажный жилой дом № 3.18 на пять подъездов будет иметь 245 квартир: 142 однокомнатные, 94 двухкомнатные и 9 трехкомнатных. Общая жилая площадь составит 9,7 тыс. квадратных метров. Сдать многоэтажку, согласно приложенному графику, нужно будет к концу апреля 2023 года. Ранее же сообщалось о четвертом квартале 2023-го.

Строительство микрорайона Чурилово Lake City начинали в 2014 году. В нем должно было быть 19 домов. В 2015-м работы приостановили. Однако договоры с дольщиками компания «Речелстрой» заключала до 2017 года. Получить фирма смогла 2,5 млрд рублей от 1,3 тыс. человек. Застройщика жилого комплекса признали банкротом в 2018 году. Тогда же компания «Западный луч» занялась достройкой части домов. Дольщикам дома 3.20 в начале 2021 года выплатили компенсации. Теперь этот недострой пытаются продать с аукциона. Находящийся неподалеку дом № 3.34 достроят к 30 июля 2023 года — подрядчика уже нашли. На работы направили 191 млн рублей.

В июле 2021 года Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему депутату гордумы, учредителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку, а также гендиректору фирмы Сергею Вигельману. Они признаны виновными в махинациях со средствами обманутых дольщиков Чурилово Lake City. Руководители компании допустили нецелевое расходование 617 млн рублей. Пязоку назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, Вигельману — полтора года колонии-поселения. В феврале этого года Челябинский областной суд отменил приговор. Дело вернули прокурору для устранения нарушений.

ООО «ВТК» зарегистрировано в феврале 2005 года в Москве, имеет филиал в Челябинске, указано в базе данных «СБИС». Среди сфер деятельности значатся разборка и снос зданий, строительство жилых и нежилых зданий. В 2021 году чистая прибыль компании составляла 8,4 млн рублей. «ВТК» состоит в ассоциации «Энергостройальянс».

Фирма участвовала в 92 торгах. Победила в 74 аукционах, а общая сумма заключенных контрактов составляет 584 млн рублей. Ранее «ВТК» построила набережную в селе Дивеево Нижегородской области, проложила трубопроводы и провела опрессовку, отремонтировала крыши домов в Москве.