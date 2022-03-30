ФОК с бассейном построят в Аргаяше за 289 млн рублей

Спортивный комплекс сдадут в эксплуатацию осенью 2023 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном откроется в 2023 году в сквере на улице Ленина в селе Аргаяш. Компанию, которая построит спортивный комплекс, ищет администрация района. Она объявила аукцион, его итоги подведут 25 апреля. На строительство ФОКа готовы направить 288,9 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. Но эта сумма может снизиться, если участники аукциона предложат меньшую стоимость работ.

В техзадании указано, что спортивный комплекс будет четырехэтажным, общая площадь — 2,2 тыс. кв. метров. В нем разместят взрослый и детский бассейны длиной 25 и 10 метров соответственно, спортивный зал. В ФОКе будут проводиться тренировки и обучение плаванию.

Подрядчику, которого выберет администрация Аргаяшского района, нужно провести подготовительные работы, построить само здание, подвести и подключить инженерные сети и благоустроить территорию. Завершить строительство планируется до 30 октября следующего года.

По информации Минспорта Челябинской области, в 2022 году в эксплуатацию введут физкультурно-оздоровительные комплексы в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Кусинском, Нязепетровском районах, а также в Верхнем Уфалее, Уйском, Копейске и Кыштыме. На последующие годы запланированы открытия спортивных комплексов в Усть-Катаве, Карталинском районе, Троицке и Копейске, ФОКа с плавательными бассейнами в Магнитогорске, ФОКа со скалодромом в Миассе. В Сатке, Аше, Озерске и Миассе появятся крытые катки с искусственным льдом.

В Челябинске в этом году завершат строительство регионального центра по хоккею, пристроя к плавательному бассейну «Строитель», физкультурно-оздоровительного комплекса на территории КСК «Рифей», тренировочного катка «Трактор». В планах — ФОК с бассейном и общежитием на берегу Первого озера, школа тхэквондо на Северо-Западе, спортивные комплексы для ЧелГУ и УралГУФКа.