Фирма бывшего сити‑менеджера Челябинска построит дом возле Изумрудного карьера

Градостроительная комиссия пока что не выдала разрешение

«Домостроительная компания № 1» планирует построить на улице Калининградской в поселке АМЗ малоэтажный многоквартирный дом. Проект здания рядом с Изумрудным карьером обсудили на публичных слушаниях, пишет сайт Bfm74.ru.





Четырехэтажный двухподъездный дом планируется возвести на участке площадью чуть более 4 тыс. квадратных метров. Земля находится в собственности. Bfm74.ru, ссылаясь на представителя «Домостроительной компании № 1», указывает, что общая площадь здания будет составлять 3,5 тыс. квадратных метров, жилая — 2 тыс. квадратных метров. Планируется сделать две парковки суммарно на 40 машино-мест.

Разрешение на строительство по итогам публичных слушаний не выдали. Проект строительства дома обсудят на градостроительной комиссии. Причиной является возможная нехватка мест для детей жителей нового дома в школе и детском саду.





ООО «Домостроительная компания № 1» работает с 2004 года. Сейчас 80% организации принадлежит самой фирме, а 20% — бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову. Ранее компанией владело ООО «Авега». Эту организацию учредил Давыдов. «Авега» пыталась перестроить в гостиницу профилакторий «Союз» у Изумрудного карьера, но не смогла завершить работы. Объект заморожен с 2014 года.