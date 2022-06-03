Фермеров‑садоводов из Челябинской области отметили на международной выставке

В «Григорьевских садах» с одного гектара собирают по четыре с лишним тонны плодов и ягод

Фермерское хозяйство «Григорьевские сады» из Каслинского района Челябинской области стало победителем 5-й международной выставки «Сады и виноградники России и СНГ», сообщили сегодня, 3 июня, в пресс-службе правительства Челябинской области.

Предприятие с Южного Урала отметили в номинации «Лидер отрасли ягодоводства». При подведении итогов учитывались площадь садов, применяемые приемы агротехники, разнообразие культур, размер и качество урожая.

«Григорьевские сады» — это более 200 гектаров земли, где растут яблони, груши, сливы, вишни, жимолость, смородина, малина, а также крыжовник уральской и сибирской селекции. Благодаря внедрению современных аграрных технологий здесь сумели добиться рекордной урожайности: более 4 тонн плодов и ягод с одного гектара.

«Мы единственные на территории Уральского федерального округа применяем интенсивные технологии в промышленном садоводстве, ежегодно закладывая более 50 гектаров новых садов», — подчеркивает управляющая фермерским хозяйством Ольга Сегаль.

В прошлом году «Григорьевские сады» получили от государства более 50 млн рублей на развитие производства. В этом году из федерального и областного бюджетов хозяйство уже получило более 40 млн рублей.