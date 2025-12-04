Федеральный застройщик начал строить элитный квартал под Челябинском

Средняя стоимость квадратного метра здесь составит 140 тысяч рублей

Федеральный девелопер «Брусника» приступил к строительству первой очереди жилого квартал в пригороде Челябинска — «Эльтауне». Это первый проект компании в регионе. Объект возводится на границе лесного массива, вид на который будет открываться из большинства квартир. О сроках сдачи, особенностях застройки и стоимости недвижимости ИА «Первое областное» рассказали представители компании.

«Мы верим в челябинский рынок недвижимости. Город нам понятен и знаком»,— говорит директор «Брусники» по Челябинску и Перми Дмитрий Ступин.

Решение о входе в регион было принято около полутора лет назад, Южный Урал стал 14-й точкой в географии компании.

Новый ЖК появится на въезде в «Эльтаун», рядом с лесным массивом. «Брусника» стала третьей компанией, которая работает с этой территорией. Девелопер будет строить (ну, или пытаться строить) добрососедские отношения с «Эльтаун Девелопмент» и «Голосом». Это один из принципов компании, говорят ее представители.







Проект включает две очереди строительства, первая из которых началась сегодня, вторая стартует примерно через год. Высота зданий составит 8 этажей. Общая площадь застройки — 60 тысяч квадратных метров.



«Мы осознанно не идем выше. Восемь этажей — это максимально комфортная, качественная среда, которая не давит»,— пояснил Дмитрий Ступин.

Застройщик намерен интегрировать в квартал природное окружение и сделать «лес во дворе», как и во многих своих проектах. Во дворах не будет машин, все объекты будут построены с подземными паркингами.







Фасады домов спроектированы с рельефом и разнообразием. Планировки квартир будут меняться в зависимости от этажа: на первых и последних — террасы и высокие потолки, на средних — акцент на видовых характеристиках.







Проект станет частью общий структуры «Эльтауна» — с шаговой доступностью к центрам других застройщиков. Для детей установят игровые элементы.



В компании сообщили, что средняя стоимость квадратного метра составит 140 тысяч рублей. Первую очередь проекта планируют сдать в 2028 году, весь проект — в 2029-м.

За содержание и ремонт квартиры в новом квартале цены будут соответствующие — от 80 до 150 рублей за квадратный метр.



Также компания занимается КРТ на Пушкина, об особенностях проекта ИА «Первое областное» писало ранее.