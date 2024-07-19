Федеральная программа «Мама‑предприниматель» начала прием заявок участниц из Челябинской области

Жительницы региона получат знания для открытия своего дела

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В Челябинской области стартовал прием заявок на региональный этап программы «Мама-предприниматель». Участницы получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей в каждом регионе предусмотрен грант в 100 тысяч рублей на реализацию. Тренинг проведет челябинский центр «Мой бизнес» с 5 по 9 августа. Для участия необходимо успеть подать заявку до 29 июля на сайте мамапредприниматель.рф.

Проект «Мама-предприниматель», организованный Минэкономразвития России, проводится на базе центров «Мой бизнес» в 70 регионах страны. Участницами проекта могут стать женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, включая приемных матерей, усыновителей, опекунов. Наличие предпринимательского опыта не обязательно.

«Программа „Мама-предприниматель“ становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли 5 тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысячи женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 миллионов рублей, еще 5 миллионов рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки»,— отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.





Региональные этапы программы «Мама-предприниматель» проходят в формате пятидневного тренинга: участницы изучают основы предпринимательства, ищут способы привлечь инвестиций, анализируют конкурентов, формируют ценообразование, разрабатывают подробный план реализации проекта. В завершение программы участницы готовят и защищают проект. Победительница получает грант в размере 100 тысяч рублей от фонда «Наше будущее».

«Мы уверены, что участие в программе „Мама-предприниматель“ станет для многих женщин первым шагом на пути к успешной предпринимательской карьере. Мы гордимся тем, что можем быть частью этого важного проекта и вносить свой вклад в развитие женского предпринимательства в России. Поддержка и развитие таких инициатив — это инвестиции в наше общее будущее, и фонд будет продолжать активно работать в этом направлении, чтобы каждая женщина могла реализовать свой потенциал и внести значимый вклад в развитие общества»,— поясняет директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес — мои возможности». Соорганизаторы: фонд «Наше будущее», корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: Сбер. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

Программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой, а реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», созданного по решению президента РФ.

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».