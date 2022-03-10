ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары

Жалобы поступили в ведомство на удорожание подгузников и детского питания

ФАС России направила запрос в группу компаний «Детский мир» в связи с поступившими жалобами от граждан на удорожание подгузников и детского питания. По этому поводу в ведомство также обратились представители «Единой России». Данная продукция относится к категории социально значимой, поэтому установлен особый контроль за ценообразованием в этой сфере.

«ФАС России проведет анализ обоснованности изменения цен на эти виды продукции. В этих целях антимонопольная служба направила запрос в группу компаний „Детский мир“ с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных — сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году», — сообщает пресс-служба ФАС России.

В случае подтверждения признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ФАС России примет меры антимонопольного реагирования.

Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей торговой цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.