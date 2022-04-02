ФАС предложила меры для снижения цен на детское питание

Поводом стали данные, полученные в ходе проверки ПАО «Детский мир»

Федеральная антимонопольная служба предложила меры, которые помогут снизить цены на детское питание. Одна из них — включение молочных смесей в перечень товаров, цены на которые подлежат мониторингу со стороны государства, сообщили в пресс-службе ФАС.

Антимонопольщики предложили также рассмотреть возможность для торговых сетей сократить срок оплаты поставщикам стоимости продукции, обнулить таможенные пошлины на упаковку и сырье, а также упростить процедуру ввоза смесей из третьих стран.

Также в ведомстве предложили приостановить введение маркировки товаров и предусмотреть меры, направленные на обеспечение специализированным лечебным питанием детей с инвалидностью.

Напомним, в начале марта россияне начали жаловаться на резкое удорожание подгузников и детского питания в магазинах «Детский мир». После этого ФАС запросила у ретейлераинформацию о динамике цен в 2022 году для проведения анализа.