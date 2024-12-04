ФАС: цены перед новогодними праздниками нельзя повышать без причины

Ведомство контролирует уровень цен у ритейлеров

Федеральная антимонопольная служба напомнила продавцам, что недопустимо пользоваться повышенным спросом на товары перед новогодними праздниками и необоснованно повышать цен на товары.

Соответствующую информацию служба направила следующим ретейлерам: сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный».

Если цены на потребительские товары взвинтят поставщики или увеличится стоимость логистических услуг, сетям стоит проинформировать ФАС об этом.

Недобросовестных оптовых и розничных продавцов ждут санкции от ФАС России.