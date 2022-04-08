Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России

Ограничения не распространяются на перевозку лекарств и продовольствия

Европейский союз принял пятый пакет санкций против России. Он содержит запрет на перевозки грузов автомобильным и водным транспортом. Однако на перевозку лекарств, продовольствия и других гуманитарных грузов запрет не распространяется. Информация опубликована на официальном сайте Совета ЕС.

Также санкции предусматривают запрет на импорт угля из России с августа 2022 года (оценивается в 8 млрд евро в год). Евросоюз заморозит активы и запретит операции с четырьмя российскими банками, на долю которых приходится 23% рынка банковского сектора страны (какие это банки, в сообщении не указано). Вводится эмбарго на поставку вооружения в Россию, а также ограничения против промышленных и технологических секторов, связанных с военной спецоперацией на Украине.

Кроме того, ЕС запретит экспортировать топливо для реактивных двигателей, квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, а также древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков.

Санкции вводятся в ответ на действия России в рамках военной спецоперации на Украине.