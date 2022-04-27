Еще один дом достроят в проблемном ЖК «Яркая жизнь» в Челябинске

Почти 80 дольщиков к концу года получат квартиры

Компания «Связь строй сервис» из Челябинска победила в аукционе на достройку дома № 7 на улице Профессора Благих в жилом комплексе «Яркая жизнь». Конкурс проводил Фонд защиты дольщиков Челябинской области. По данным портала госзакупок, «Связь строй сервис» был единственным участком аукциона. С компанией заключат контракт по начальной цене в 94,4 млн рублей.

«С 11 мая 2022 года Фонд планирует подписание договора с подрядной организацией. После заключения договора подрядчик приступит к строительно-монтажным работам», — сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Дом № 7 в ЖК «Яркая жизнь» строила компания «Сервиспроект». Сдать его планировалось во втором квартале 2017 года. Застройщика признали банкротом в конце 2019 года. В ноябре 2020-го на федеральном уровне приняли решение о восстановлении прав граждан путем завершения строительства дома. В ведение областного Фонда защиты дольщиков здание перешло в марте 2021 года.

Дом в высокой степени готовности. На десяти этажах находятся 78 квартир: 40 трехкомнатных, 37 двухкомнатных и одна однокомнатная. Общая площадь жилья — 4 тыс. кв. метров. Жилье в высотке ждут 78 дольщиков. Получить свои квартиры они смогут уже в ноябре-декабре этого года.

По данным базы «СБИС», ООО «Связь строй сервис» работает с октября 2017 года. Основной вид деятельности — аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Организация входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. Чистая прибыль в 2020 году составляла 114 тыс. рублей.

Компания участвовала в 43 аукционах, победила в 13. Было заключено контрактов на общую сумму 51,2 млн рублей. Осенью 2021 года «Связь строй сервис» получил четыре договора на реализацию инициативных проектов в Магнитогорске по устройству освещения, пешеходных дорожек и парковок. В феврале этого года компании досталось право достроить дом по улице Фонвизина, 7 в Копейске.

Добавим, что дом № 6 на улице Профессора Благих в ЖК «Яркая жизнь» достраивает челябинская компания «Высота». Застройщиком ранее выступало ООО «Дедал-Комид», признанное банкротом. В десятиэтажном доме предусмотрено 109 квартир общей площадью 3,5 тыс. кв. м. Жилье ждут 119 дольщиков. Планируемый срок окончания работ в соответствии с договором — 30 мая 2022 года.

Сдавать дома в ЖК «Яркая жизнь» должны были с конца 2016 года. Но этого не произошло. В ноябре 2017-го следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» по факту обмана дольщиков. В прокуратуре региона тогда отмечали, что руководители строительных фирм, в том числе «Сервиспроект» и «Дедал-Комид», изначально сообщали дольщикам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания возведения домов. Учредитель ООО «Сервиспроект» Антон Дудин, по информации СМИ, находился в США, он был объявлен в международный розыск.

Компании «Сервиспроект», «Дедал-Комид», «Архитект-Про» и «Здания Будущего» входили в группу компаний «Майлстоун Девелопмент». По 50% ее долей владеют Антон Дудин и Григорий Чурбаков. Директора строительных фирм похитили около 614 млн рублей от 414 дольщиков. В декабре 2020 года гендиректору головной структуры Григорию Чурбакову предъявили обвинение по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. В феврале 2021 года ФНС России по Челябинской области потребовала признать банкротом ООО «Майлстоун Девелопмент». Сумма задолженности составляет 581 тыс. рублей.