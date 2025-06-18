Еще до открытия ПМЭФ‑2025 стенд Челябинской области выделяют в числе самых ярких

А негласное соревнование инсталляций называют одним из самых интересных событий форума

Стенд Челябинской области на открывающемся сегодня Санкт-Петербургском экономическом форуме еще до старта основных мероприятий привлекает внимание, а журналисты и первые посетители выделяют его в числе самых ярких и нестандартных, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это даже не выставка достижений брендов, а целое шоу. Крупнейший бизнес устраивает главное соревнование года — для российских компаний оно важнее, чем Олимпиада для спортсменов. Самый яркий и нестандартный стенд привлечет внимание, а значит, и миллионные контракты», — пишет в своем телеграм-канале политический деятель Ксения Собчак.

По ее словам, стенд региона представляет собой огромный 3D-экран. На фото также можно увидеть гигантских серебристых атлантов, которые поддерживают вывески.

Также известно, что на стенде можно будет увидеть прозрачный куб, где роборука — в Челябинске запущен первый в России завод роботов! — играет в стальные шахматы, что отсылает посетителей к традиционной для области металлургии.

Среди других ярких стендов отмечаются инсталляции ВЭБ.РФ — она похожа на Млечный путь, Альфа-Банка, который «поднял в воздух торнадо из тысяч книг» и Башкортостана — медовой житницы страны, который привез на форум робота, сделанного из пчелиных сот.

Корреспонденты ИА «Первое областное» в эти дни работают на ПМЭФ-2025, поэтому мы ждем от них новых подробностей. Следите за публикациями на 1obl.ru.