Еще 9 южноуральских компаний станут поставщиками Автоваза

Об итогах Дня поставщика Челябинской области рассказал гендиректор компании Максим Соколов

Сотрудничество АО «Автоваз» с южноуральскими поставщиками, а также развитие машиностроительной отрасли стали главными темами встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором автомобилестроительной компании, членом бюро Союза машиностроителей России Максимом Соколовым.

По словам Максима Соколова, в ходе Дня поставщика Челябинской области на Автовазе номенклатуру своей продукции представили почти два десятка предприятий. По результатам рассмотрения девять из них включены в перечень поставщиков Автоваза. Это помимо тех южноуральских производителей, которые уже сотрудничают с компанией.

«За последнее время наши предприятия сделали большой шаг вперед в импортозамещении и импортоопережении. Растет ассортимент производимой продукции, внедряются передовые разработки. Сегодня машиностроительные предприятия области вносят серьезный вклад в обеспечение технологического и промышленного суверенитета нашего государства», — подтвердил Алексей Текслер.

Также на встрече обсуждались вопросы развития машиностроительной отрасли в регионе. Максим Соколов отметил серьезную динамику как в выполнении государственного оборонного заказа, так и в производстве продукции гражданского назначения. Он также выразил благодарность региональному отделению Союза машиностроителей и руководству области за работу.