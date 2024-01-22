Еще 2 зарядные станции для электромобилей появятся на Южном Урале в 2024 году

Число ЭЗС, подключенных к электросетям «Россети Урал», вырастет до 16

«Россети Урал» в 2024 году планируют установить две зарядные станции для электромобилей в Челябинской области. Таким образом, число ЭЗС, подключенных к инфраструктуре компании, вырастет в регионе до 16.

Сообщается, что в 2023 году в регионах присутствия компании появилось 53 точки для зарядки электромобилей, в том числе 14 — на Южном Урале, 20 — в Пермском крае и 22 — в Свердловской области.

«Технологическое подключение проводилось в рамках федеральной программы по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ и по программе „Развитие зарядной инфраструктуры ПАО „Россети Урала“ 2020—2025 годов“», — уточнили в компании.

Добавим, зарядные станции оснащаются в том числе стандартным коннектером GB/T для электромобилей китайского производства, которые стали массово появляться на территории страны.

По статистике, владельцы электрокаров тратят на одну зарядку на ЭЗС «Россети Урал» в среднем 40 минут и 365 рублей.