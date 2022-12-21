Enza Home: встретить Новый год в обновленном интерьере

В интерьерном шоуруме Enza Home челябинцев ждут праздничный прайс и скидки на мебель до 45%

Дом — это самое важное, нужное и уютное место в мире. А сделать его еще комфортнее и красивее поможет концептуальный бренд Enza Home, созданный турецкой компанией с мировым именем Yataş Group. Enza Home создает новый стиль жизни, отвечает всем современным требованиям и помогает сформировать стильное пространство благодаря многообразию мебели для столовой, гостиной и спальни.

Наконец-то и в Челябинске открылся огромный шоурум этого знаменитого бренда. На площади 1800 кв. м представлена не просто красивая мебель по доступной цене, а готовые интерьеры, учитывающие современные тренды и направления.





Диван Maison

Шоурум открылся в Челябинске два месяца назад. И, как отмечает управляющая салоном Enza Home в Челябинске Анастасия Капырина, отзывы от первых посетителей и покупателей превзошел все ожидания.

Выбор для клиентов здесь более легкий. Концепция шоурума продумана так, что каждая коллекция выставлена отдельным готовым решением и сразу можно представить, как будет выглядеть гостиная, спальня, столовая или комната для детей. Enza Home предлагает стильные европейские интерьеры высочайшего качества и современного дизайна на любой вкус и бюджет.

Готовые интерьерные решения, в которых можно выбрать полную обстановку как для одной комнаты, так и для всего дома, оценили не только обычные покупатели, но и профессиональные дизайнеры.





Сервант Riga



Сочетания качественных материалов и элементов, проработанных дизайнерами до мельчайших деталей, вдыхают жизнь в уникальную и бесконечно разнообразную эстетику современного стиля. Стиль и качество продукции Enza Home удостоены самой влиятельной и престижной премии — A’Design Award and Competition.

Стиль Enza Home близок немецким, итальянским и финским интерьерным брендам, которые в последнее время существенно подорожали из-за курса валют. Но турецкая мебель по-прежнему остается для потребителей этой группы в благоприятном и выгодном ценовом диапазоне.





Обеденный стол раздвижной Giorno

Мебель от Enza Home легко впишется в любой интерьер, а аксессуары — светильники, ковры и текстиль — помогут создать уютную атмосферу. Неограниченные варианты комбинаций мебели и аксессуаров открывают простор для изменения облика жилого пространства. В одной коллекции можно найти и кофейный столик, и диван, и светильник, и ковер, гармонично вписывающиеся в интерьер как вместе, так и по отдельности. Это дает возможность креативно обставить помещение предметами интерьера как из одной коллекции, так и сочетая мебель из разных коллекций.





Изголовье кровати Giorno

Помимо элегантности и красоты, мебель Enza Home отличается повышенной функциональностью и эргономичностью. К примеру, из модульных диванов можно составить стильные дизайнерские решения для любых пространств — как больших, так и малых, применяется очень много деревянных элементов, сочетающихся между собой, а все двери и ящики оснащены доводчиками.





Изголовье кровати Dorian

Все используемые материалы, от тканей до фурнитуры, обладают превосходным качеством и долговечностью и имеют международные сертификаты.





Комплект белья Savio

Также в шоуруме находится большой отдел с товарами для дома, где вы найдете лучшие в мире матрасы от Yataş Group, подушки, одеяла и постельное белье. Компания Yataş Group — один из самых влиятельных концернов Турции по производству мебели, матрасов и домашнего текстиля.





Большой выбор матрасов

На международном и российском рынках она представлена магазинами комплексных интерьеров Enza Home и салонами товаров для сна Yataş Bedding. Бренды Enza Home и Yataş Bedding имеют магазины более чем в 50 странах мира, в том числе и в России — Москве, Перми, Набережных Челнах, Уфе, а теперь и в Челябинске.

Самый большой салон в России Enza Home, площадью свыше 1800 кв. м, расположился на третьем этаже в Центре интерьера «Магнит», который находится в центре города, на ул. Труда, 185а.