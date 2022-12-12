Экспортный стандарт для малых и средних предприятий: бизнес-разведка в маркетинге и продажах

На прошлой неделе, 8 и 9 декабря, в Челябинске прошел второй модуль обучающей программы «Экспортный стандарт для МСП», разработанной Школой экспорта «РЭЦ»

Модуль посвящен теме «Маркетинг и продажи» и знакомит участников с технологиями формирования знаний бизнес-разведки.

В первый день работы в рамках семинара «Экспортная финансовая модель» участники познакомились с особенностями финансового планирования в экспорте, разобрали этапы процесса финансового моделирования экспортного проекта, а также изучили основные принципы и подходы к планированию доходов и расходов в рамках будущего проекта.

Во второй день программы обучения прошел семинар «Экспортные риски», который был посвящен вопросам разработки финансового плана, разбору основных показателей финансового анализа, знакомству с финансовыми инструментами поддержки экспорта, а также правилам оптимизации финансовой модели экспортной деятельности.

На протяжении двух дней с участниками работал сертифицированный тренер Школы экспорта «РЭЦ» Михаил Меньшиков. Участники выполнили практические работы по планированию доходов и расходов экспортного проекта, разобрали ряд кейсов и получили рекомендации от эксперта по дальнейшей работе над бизнес-планами.

Программа «Экспортный стандарт для МСП» успешно реализуется в регионе второй год и призвана стать драйвером роста экспорта компаний, предлагая:

- лучших экспертов-практиков в сфере ВЭД;

- пять модулей длительностью по два дня;

- интерактивный формат;

- поддержку на всех этапах обучения;

- готовый бизнес-план по выходу на новые рынки.

Организатор — Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» при содействии регионального минэкономразвития. Подробнее узнать об участии в программе вы можете на сайте Центра поддержки экспорта.