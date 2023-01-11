Экспорт сельхозпродукции из Челябинской области в условиях санкций вырос на 18%

При этом снизился объем зарубежных поставок у металлургов

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Челябинской области за 10 месяцев 2022 года вырос на 18%, несмотря на иностранные санкции. Объем зарубежных поставок текстильных изделий и обуви увеличился на четверть. Снижение экспорта есть, прежде всего, по металлургической продукции. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития региона.

В 2022 году Челябинская область работала со 122 странами мира. Из-за санкций объем внешней торговли, конечно, немного упал, но он все равно остается значительно выше уровня 2019 и 2020 годов.

«Поддерживаем отношения с нашими традиционными партнерами: Казахстаном, Узбекистаном, Китайской Народной Республикой. Также открываем новые горизонты: за последнее время усилили работу с Ираном, Туркменистаном, развиваем сотрудничество с африканскими странами и странами Ближнего Востока», — сообщили в Минэкономразвития Челябинской области.

По объему экспорта продукции из Челябинской области лидируют Казахстан, Узбекистан, Китай, Египет, Беларусь. Цифры в Минэкономе не раскрывают, потому что это контрсанкционная информация.

Больше всего импортировали товаров в Челябинскую область в 2022 году из Китая, Казахстана, Южной Африки, Узбекистана, Беларуси.