Экспорт продукции из Челябинской области вырос на 90%

Заметнее всего объем отправлений увеличился в страны дальнего зарубежья

В Челябинской области продолжает расти объем экспорта. С января по сентябрь 2021 года из региона отправлено продукции на 5,5 млрд долларов, что на 91% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В целом товарооборот за девять месяцев вырос на 77% и составил 8 млрд долларов. Информацию сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.

В страны дальнего зарубежья c января по сентябрь 2021 года отправлено в 2,4 раза больше продукции, чем в 2020 году. Экспорт в страны СНГ за этот период увеличился на 41%.

Больше всего товаров экспортировано в Турцию (на 919 млн долларов) и Казахстан (913,7 млн долларов). Существенный рост экспортных операций приходится на Турцию (в 8,3 раза больше отправлений) и Египет (на 93,3%). Больше всего увеличилось число отправлений полезных ископаемых (в 5 раз больше), металлов и изделий из них (в 2 раза) и топливно-энергетических товаров (на 54,2%).

Отметим, в Челябинской области на базе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты создан региональный Клуб экспортеров. В рамках объединения руководители предприятий и организаций, продвигающих свои товары и услуги на мировом рынке, а также представители институтов поддержки экспорта будут обсуждать экспертизы, формировать предложения по улучшению механизмов государственной поддержки, стимулированию экспортной деятельности в регионе.

С 2019 по 2021 год в регионе выросло число компаний-экспортеров. Поставщиков продукции за границу в Челябинской области стало больше на 500 единиц, всего их в области насчитывается около 2 тыс. Продукция поставляется в 129 стран мира.