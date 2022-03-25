Экспорт из Челябинской области вырос на 75%

Объем отгрузок составил 11 млрд рублей

Уже почти месяц Россия живет в условиях новых санкций. Предприниматели сталкиваются с рядом проблем, но, несмотря на препятствия, еще ни один южноуральский производитель не остановил экспорт продукции за пределы страны.

24 марта в прямом эфире пабликов «Объясняем.рф. Челябинская область» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» эксперты объяснили, как на Южном Урале обстоят дела с внешней торговлей, на какую господдержку могут рассчитывать предприниматели и почему сейчас не стоит «ставить на паузу» развитие бизнеса. О реальном положении дел в сфере экономики рассказали начальник управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития Челябинской области Лариса Бахтина и директор департамента привлечения Центра «Мой бизнес» Ирина Пронина. Приглашенные эксперты сразу же заверили: прямых проблем с экспортом товаров, производимых в нашем регионе, сейчас нет.

«Челябинская область торгует со 122 странами мира, и мы уверены, что наши производители справятся с возникающими изменениями. Меняются логистические пути, но экспортеры быстро приспосабливаются к новым условиям. В страны, которые ввели против России санкции, Челябинская область экспортировала всего чуть более 12% от общего товарооборота. В 2021 году крупнейшими партнерами по экспортным операциям были Турция, Казахстан, Узбекистан, Египет, Кувейт, Вьетнам. На этих направлениях у бизнесменов продолжается активная работа. Кроме того, в настоящее время перспективными направлениями для российских предпринимателей являются страны Ближнего Востока, Китай, страны СНГ и Африка», — прокомментировала начальник управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития Челябинской области Лариса Бахтина.

По данным регионального министерства экономического развития, в 2021 году южноуральские экспортеры достигли рекордных показателей. Внешнеторговый оборот составил 10,8 млрд долларов, региону удалось занять 7-е место по стране по несырьевому неэнергетическому обороту. При этом экспорт составил более 7 млрд долларов, что на 75 процентов больше, чем годом ранее.

Для того чтобы помочь южноуральским экспортерам, в регионе реализуется целый комплекс мероприятий. Для решения проблем, возникающих с логистикой, создан оперативный штаб, специалисты которого в индивидуальном порядке помогают предпринимателям в решении проблем. Кроме того, в структуре Агентства международного сотрудничества Челябинской области заработал центр поддержки экспорта. Здесь субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить услуги по поиску иностранных покупателей, размещению продукции на электронных торговых площадках, сертификации, участию в бизнес-миссиях и выставочных мероприятиях. Для местных экспортеров запущена также горячая линия — 8 (351) 214-06-06.

«Сейчас мы все — и бизнес, и институты развития — можем опираться на опыт, который мы получили в пандемию коронавируса. Тогда обеим сторонам удалось быстро сориентироваться в ситуации. Были разработаны инструменты, которые помогли удержаться бизнесу, сохранить рабочие места. Например, программа „Антивирус“ со ставкой выдачи по займу от 1% годовых. Однако в настоящий момент перед бизнесом и государственной поддержкой стоят более фундаментальные задачи, более стратегические. Нужно провести большую аналитическую работу перед каждым принятым решением. Поэтому работа центра „Мой бизнес“ сейчас идет в двух направлениях: принимать участие в разработке комплексных решений, которые помогут бизнесу в целом, а также работать локально, общаться с каждым предприятием в индивидуальном режиме — разработать новый бизнес-план, финансовую модель, проанализировать бизнес-идею, ее востребованность, содействовать в решении других вопросов», — пояснила директор департамента привлечения центра «Мой бизнес» Ирина Пронина.

Центр «Мой бизнес» Челябинской области также вошел в состав регионального центра импортозамещения, созданного по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Специалисты собирают информацию о планах предприятий на размещение новых производств в рамках импортозамещения. В центр поступают также сведения о производствах, которые напрямую зависели от импортных товаров и испытывают в настоящее время сложности. Для тех и других в регионе будут разрабатываться новые формы поддержки. Рассказать о своей проблеме можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» Челябинской области 8-800-350-24-74. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00.

Специалисты регионального центра «Мой бизнес» предоставляют финансовую, имущественную, образовательную, консультационную и другую поддержку: в виде льготных микрозаймов, займов для производственных предприятий, поручительств по банковским кредитам, лизингу оборудования. Процентная ставка ниже банковской: от 6,5% до 10% годовых. Кроме этого, центр «Мой бизнес» может выступить поручителем по банковскому кредиту или лизингу оборудования. Сотрудничество осуществляется с 30 финансовыми организациями.

Также на поддержку могут рассчитывать и те, кто только хочет открыть свой бизнес. Например, в формате самозанятости. В этом случае центр «Мой бизнес» Челябинской области предлагает проект «Мое дело». С помощью него можно получить новую профессию и сделать первые шаги в развитии собственного дела. Обучение полностью бесплатное, единственное условие — регистрация в качестве самозанятого.

«Недавно профессии были пересмотрены, и если раньше можно было отучиться на „сторисмейкера“, то сейчас в связи с закрытием рекламного инструмента такой обучающий курс исчез из списка. Но была найдена достойная альтернатива — „контентмейкер“. Это более универсальная профессия, она не сопряжена с каким-либо форматом подачи информации и в ближайшее время станет чрезвычайно актуальной. Подать заявку на участие в программе можно на сайте самозанятые74.рф», — пояснила Ирина Пронина.

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