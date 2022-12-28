Экспорт из Челябинской области в Китай вырос на 40% в 2022 году

Товарооборот региона с Поднебесной увеличился на 70%

Экспорт продукции из Челябинской области в Китай вырос на 40% в 2022 году. Товарооборот увеличился на 70%. При этом за границей спросом пользуется продукция не только южноуральских заводов, но и сельхозпроизводителей. Об этом в интервью телеграм-каналу «16 негритят» сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В Китай мы отправляем не только изделия обрабатывающих производств, которые знамениты с советских времен. Активно идет на экспорт продукция АПК — макароны, крупы. Китайский бизнес активно работает у нас в регионе. У нас трудятся более тысячи жителей Поднебесной в качестве подрядчиков на ряде инвестиционных проектов», — рассказал Алексей Текслер.

Как отметил глава региона, санкции не привели к остановке экспортной активности. К примеру, научно-производственное объединение «Радиотехнические системы» из Челябинска победило в международном конкурсе на поставку 34 комплектов инструментальной системы посадки самолетов для 24 аэропортов Индии. Оборудование установят в Дели, Мумбаи, Бенгалуру и других крупных городах этой страны. Южноуральская компания в борьбе за контракт обошла конкурентов из Норвегии и Канады. Сумма договора — 897 млн рублей.

Также Алексей Текслер заявил, что Челябинская область работает над выстраиванием новых логистических коридоров. Южный Урал находится на границе с Казахстаном, и это открывает большие возможности для организации международной торговли.