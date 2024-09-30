Эксперты рекомендуют приобретать автомобили Haval H9, EXEED LX и Geely Preface

На старте продаж цены более привлекательные

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Аналитики компании «Газпромбанк Автолизинг» советуют приобретать последние версии автомобильных новинок 2023 года и избирательно подходить к премьерам этого года.

Эксперты проанализировали, как менялся спрос у бизнеса на лизинг китайских легковых автомобилей, сравнив данные за 8 месяцев этого и предыдущего годов. По итогам января-августа 2024-го в число 20 самых востребованных вошли 6 прошлогодних премьер (Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, TANK 300, TANK 500, Chery Arrizo 8, EXEED RX), две новинки-2024 (Geely Emgrand и Jetour T2) и 12 моделей, вышедших на рынок ранее 2023 года.

В топ-20 2024-го не попали популярные в прошлом году модели OMODA C5, Chery Tiggo 4 Pro, 7 Pro и 8 Pro Max, Haval F7, F7X и Dargo. При этом кроссовер Haval Jolion получил обновленную версию и сумел занять первую строчку по количеству реализованной техники. В тройке лидеров оказались также Geely Monjaro, поднявшийся с седьмой на вторую строчку, и TANK 500, отыгравший сразу 12 позиций за год и совершивший рывок с пятнадцатого на третье место.

Прежние лидеры, Geely Tugella и Coolray, занимавшие третье и четвертое места годом ранее, упали в рейтинге на 13 позиций каждый в связи с появлением на рынке новых брендов и более актуальных моделей.





Источник: «Газпромбанк Автолизинг»



В лизинговой компании отмечают, что российский рынок уже перенасыщен китайской продукцией во всех сегментах: заполнены ниши кроссоверов, кросс-купе, внедорожников, седанов и другие. За 8 месяцев прошлого года в легковом сегменте было представлено значительно больше перспективных и ярких новинок из КНР, чем в течение того же периода этого года, поэтому соотношение спроса в дальнейшем будет меняться в пользу уже зарекомендовавших себя на рынке в 2023-2024 годах брендов и моделей.

Специалисты советуют компаниям, которые рассматривают на ближайшую перспективу приобретение автомобиля в лизинг, обратить свое внимание на обновленные версии уже знакомых автомобилей и новинки известных брендов. Цена на старте продаж традиционно более привлекательная. Например, сейчас в компании «Газпромбанк Автолизинг» можно приобрести с выгодой кроссоверы Haval H9 и EXEED LX нового поколения, а также бизнес-седан Geely Preface. Ознакомиться с полным списком спецпредложений в сегменте легкового транспорта можно, перейдя в раздел «Акции».

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