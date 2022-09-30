Эксперты прогнозируют закрытие отделов в челябинских ТРК после Нового года

Среди причин — устойчивое снижение трафика покупателей

В челябинских ТРК после объявления частичной мобилизации сократилось число посетителей. Если сравнивать с серединой сентября прошлого года (тогда еще действовал масочный режим), трафик упал на 17%, сообщили в консалтинговой компании Focus Technologies.

Аналитики связывают падение посещаемости с угнетением потребительских настроений на фоне новостной повестки. У людей пропало желание делать эмоциональные покупки.

В исследовании приводится уровень Mall Index для челябинских ТРК, который отражает изменение количества посетителей на единицу торговой площади. После объявления частичной мобилизации в стране Mall Index в регионе сократился на 2%.

«На фоне вероятного ожидания новых санкций, трансформации экономики и объявления частичной мобилизации россияне ожидаемо начали корректировать потребительское поведение. Надо сказать, что подобное всегда отмечается в знаковые периоды», — сообщил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Сейчас в челябинских ТРК проводят мониторинг пустующих площадей, которые освободились после ухода иностранных брендов одежды и обуви. Часть фирм продолжала с июня платить аренду в условиях закрытия магазинов, рассчитывая их вновь открыть в октябре-ноябре.

«Находящиеся в простое торговые площади иностранных брендов в ближайшее время окончательно освободятся, их место займут локальные региональные марки одежды и обуви. Уже компании из Белоруссии, Казахстана активно ведут переговоры, чтобы с 2023 года зайти на челябинский рынок. Пустыми торговые площади не будут, но трафик посетителей продолжит падать», — прогнозирует Александр Дадерко.

После новогодних праздников торговые комплексы ожидают самые «тяжелые времена», когда трафик посетителей будет стремиться к нулю. Участники рынка считают, что часть арендаторов заблаговременно постарается разорвать контракты на 2023 год с управляющими компаниями ТРК, чтобы не нести убытки в низкий сезон. Подробнее читайте на сайте Bfm74.ru.