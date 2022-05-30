Эксперты подсчитали возможный остаток денег после минимальных трат у челябинских семей

В рейтинге по уровню благосостояния регионов Челябинская область заняла 35‑е место

Эксперты РИА Новости составили рейтинг по уровню благосостояния регионов РФ на 2021 год. Челябинская область заняла 35-е место. Авторы рейтинга выяснили, что потенциально возможный остаток денег после минимальных расходов среднестатистической челябинской семьи с двумя детьми составляет 28 813 рублей.

Составляли рейтинг на основании данных Росстата. Для расчета складывали две среднегодовые зарплаты без НДФЛ и вычитали из полученной суммы региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи, то есть прожиточные минимумы для трудоспособных граждан и детей. При этом эксперты отметили, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поэтому потенциально возможный остаток денег является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат.

Согласно опубликованным данным, по итогам 2021 года потенциально возможный ежемесячный остаток денег после минимальных расходов в семье с двумя работающими взрослыми и двумя детьми составляет 28 813 рублей. Если же в семье один ребенок, то возможный остаток составляет 41 475 рублей.

Соседняя Свердловская область расположилась на 21-м месте. Там потенциально возможный остаток после минимальных расходов в семье с двумя детьми составляет 35 905 рублей, а с одним ребенком — 47 564 рубля.

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ с суммами 102 478 рублей в семье с двумя детьми и 115 542 рубля — с одним ребенком. В пятерку лидеров также вошли Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская область и Чукотский автономный округ.

Меньше всего после минимальных трат в семье с двумя детьми остается у жителей Кабардино-Балкарской Республики — 631 рубль. В семье с одним ребенком потенциально возможный остаток составляет 14 841 рубль. В пятерку регионов-аутсайдеров также вошли Чеченская Республика, Ивановская область, Республика Ингушетия и Псковская область.