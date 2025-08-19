Эксперты отметили рост интереса к международным расчетам на Южном Урале

Платформа ПСБ позволяет бизнесу проводить сделки с контрагентами любой юрисдикции в короткие сроки

Erid: 2SDnjdskLJi

В условиях активного развития внешнеэкономической деятельности российских компаний вопросы организации международных расчетов остаются ключевыми для предпринимателей. Несмотря на изменения в платежных системах, челябинский бизнес продолжает успешно вести внешнеторговые операции благодаря современным финансовым решениям. Речь идет не только о крупных корпорациях и холдингах, но и о малом и среднем бизнесе.

В прошлом году ПСБ запустил инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам. Платформа трансграничных платежей банка обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров с контрагентами из любой страны. Реализованный банком механизм расчетов оказывает поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в непростых экономических условиях.

Эксперты ПСБ отмечают устойчивый рост спроса на услуги трансграничных платежей среди предприятий Челябинской области.

«Количество запросов на внешнеторговые операции от наших клиентов стабильно растет, и это не только крупные корпорации и холдинги, но и малый и средний бизнес. Наибольшую заинтересованность проявляют производственные предприятия и торговые компании. Благодаря специально созданной платформе ПСБ бизнес получил возможность проводить сделки с контрагентами любой юрисдикции в короткие сроки»,— отметила заместитель регионального директора ПСБ в Челябинске Оксана Леонтьева.

Современные платежные инструменты позволяют компаниям проводить расчеты с партнерами из различных юрисдикций оперативно и безопасно. Для бесперебойности внешнеторговых операций ПСБ предлагает клиентам воспользоваться услугами специализированного платежного агента.

Для совершения международных расчетов компаниям необходимо выполнить несколько последовательных шагов. В первую очередь следует обратиться к менеджеру ПСБ для получения персональной консультации и регистрационной ссылки на сайте платежного агента. После прохождения регистрации в личном кабинете потребуется присоединиться к агентскому договору и согласовать маршрут платежа. Важным этапом является постановка на учет в ПСБ контракта с иностранным партнером. Далее оформляется платежное поручение агенту, осуществляется оплата перевода и комиссии в рублях. На завершающей стадии клиент получает от агента необходимые реквизиты и полный пакет закрывающих документов, включая агентский договор, отчет о выполнении поручения и подтверждение платежа.

Отметим, что при расчетах между российскими компаниями и зарубежными контрагентами для оплаты товаров и услуг в разных странах может быть использована любая валюта. Комиссия для юридических лиц составляет 0,3% (без НДС) независимо от суммы платежа.

Менее чем за год существования платформы ПСБ ее клиентами стали тысячи российских предприятий. Трансграничные платежи пользуются спросом в том числе и среди компаний Челябинской области. На данный момент в лидерах по внешнеторговым операциям — Китай, растут объемы расчетов с другими странами Азии, а также Ближнего Востока и Африки.

Консультацию по всем вопросам, связанным с проведением трансграничных платежей, предприниматели Южного Урала могут получить в офисе ПСБ по адресу: ул. Тимирязева, 30. Телефон для справок: +7 (351) 210-02-21. Специалисты банка помогут подобрать оптимальные решения для международных расчетов с учетом специфики конкретного бизнеса.

Реклама.

Рекламодатель — ПАО «Промсвязьбанк».