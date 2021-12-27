Экспертиза разрешила Торговому центру в Челябинске работать без капремонта

Здание простоит без усиления несущих конструкций еще 40 лет

Расположенному на набережной Миасса челябинскому Торговому центру не требуется капитальный ремонт. Уникальное для СССР здание простоит без глобальной реконструкции еще 40 лет. К такому выводу пришли эксперты столичного «Центра исследований экстремальных ситуаций». О результатах оценки рассказали в пресс-службе ЧЭМК, который является собственником здания.

«Несмотря на значительный возраст — 48 лет с момента окончания строительства — челябинский Торговый центр имеет работоспособное техническое состояние, так как изначально в проект закладывались, как для уникального сооружения, большие коэффициенты запаса прочности. Также во время строительства полвека назад применялись новые, еще никем не опробованные методы работ и новейшие материалы для того времени, соответственно старались делать качественно и надежно», — говорит руководитель экспертной группы «Центра исследований экстремальных ситуаций» профессор Сергей Сущев.

Здание Торгового центра Челябинска было принято в эксплуатацию 22 декабря 1975 года и является оригинальным сооружением. В его основу положен сферический железобетонный купол площадью более одного гектара, по контуру опирающийся на качающиеся железобетонные колонны, отчего складывается впечатление, что вся конструкция как бы парит в воздухе. Углы купола, на которых он стоит, могут «разъезжаться» и «съезжаться» на специальных катках. Оболочка (бетон толщиной 6 см) «дышит», поднимаясь или опускаясь в зависимости от перепадов температуры. Такая конструкция не имела аналогов в мировой практике.

При проведении экспертизы было установлено, что все несущие конструкции Торгового центра находятся в удовлетворительном состоянии. При этом часть второстепенных конструкций нуждается в плановом ремонте. В первую очередь нужно привести в порядок кровлю купола.

«Это неудивительно. Такой огромный срок под палящим солнцем, злым ветром и трескучими уральскими морозами. На удивление мало изношены грунты и фундаменты в основном благодаря тому, что под фундаментами скальный грунт и отсутствие грунтовых вод. Но все остальные несущие конструкции находятся в работоспособном состоянии», — прокомментировал генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский.

В итоге специалисты разрешили Торговому центру работать в плановом режиме. Собственники планируют сохранить оригинальное здание. Сейчас первоочередная задача — привлечение трафика. Эксперты считают, в центре можно было бы разместить музей или детский развлекательный комплекс.

«Торговый центр, с его обширными площадями и большой парковкой, мог бы разместить внутри и заведения торговли, и музеи, которые привлекут внимание людей, и детский развлекательный комплекс, который в центре Челябинска просто отсутствует», — отмечает директор компании «Элефант» Михаил Смирнов.

Торговый центр был в собственности группы компаний «Ариант». После раздела бизнеса между Юрием Антиповым (забрал промышленные активы и ЧЭМК) и Александром Аристовым (ему досталось продовольственное и винодельческое производства) Торговый центр остался в ведении ЧЭМК.