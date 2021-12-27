Расположенному на набережной Миасса челябинскому Торговому центру не требуется капитальный ремонт. Уникальное для СССР здание простоит без глобальной реконструкции еще 40 лет. К такому выводу пришли эксперты столичного «Центра исследований экстремальных ситуаций». О результатах оценки рассказали в пресс-службе ЧЭМК, который является собственником здания.
«Несмотря на значительный возраст — 48 лет с момента окончания строительства — челябинский Торговый центр имеет работоспособное техническое состояние, так как изначально в проект закладывались, как для уникального сооружения, большие коэффициенты запаса прочности. Также во время строительства полвека назад применялись новые, еще никем не опробованные методы работ и новейшие материалы для того времени, соответственно старались делать качественно и надежно», — говорит руководитель экспертной группы «Центра исследований экстремальных ситуаций» профессор Сергей Сущев.
Здание Торгового центра Челябинска было принято в эксплуатацию 22 декабря 1975 года и является оригинальным сооружением. В его основу положен сферический железобетонный купол площадью более одного гектара, по контуру опирающийся на качающиеся железобетонные колонны, отчего складывается впечатление, что вся конструкция как бы парит в воздухе. Углы купола, на которых он стоит, могут «разъезжаться» и «съезжаться» на специальных катках. Оболочка (бетон толщиной 6 см) «дышит», поднимаясь или опускаясь в зависимости от перепадов температуры. Такая конструкция не имела аналогов в мировой практике.
При проведении экспертизы было установлено, что все несущие конструкции Торгового центра находятся в удовлетворительном состоянии. При этом часть второстепенных конструкций нуждается в плановом ремонте. В первую очередь нужно привести в порядок кровлю купола.
«Это неудивительно. Такой огромный срок под палящим солнцем, злым ветром и трескучими уральскими морозами. На удивление мало изношены грунты и фундаменты в основном благодаря тому, что под фундаментами скальный грунт и отсутствие грунтовых вод. Но все остальные несущие конструкции находятся в работоспособном состоянии», — прокомментировал генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский.
В итоге специалисты разрешили Торговому центру работать в плановом режиме. Собственники планируют сохранить оригинальное здание. Сейчас первоочередная задача — привлечение трафика. Эксперты считают, в центре можно было бы разместить музей или детский развлекательный комплекс.
«Торговый центр, с его обширными площадями и большой парковкой, мог бы разместить внутри и заведения торговли, и музеи, которые привлекут внимание людей, и детский развлекательный комплекс, который в центре Челябинска просто отсутствует», — отмечает директор компании «Элефант» Михаил Смирнов.
Торговый центр был в собственности группы компаний «Ариант». После раздела бизнеса между Юрием Антиповым (забрал промышленные активы и ЧЭМК) и Александром Аристовым (ему досталось продовольственное и винодельческое производства) Торговый центр остался в ведении ЧЭМК.