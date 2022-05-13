Россия и Китай значительно увеличили взаимный товарооборот. За год объемы торговли могут подняться до 200 млрд долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Центра политического анализа Павла Данилина.
«Товарооборот России и Китая в январе — апреле вырос на 25,9%, достигнув 51 млрд долларов. Экспорт из Китая в России увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%. Положительно сальдо России в январе — апреле достигло $30 млрд. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», — цитирует Павла Данилина «Интерфакс».
Аналитик отмечает, что примерно 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров — нефть, природный газ и уголь. Также страна экспортирует медь, медную руду, древесину и морепродукты.
«Китай экспортирует широкий перечень продукции: промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры», — уточнил Данилин.
Эксперт считает, что Россия и Китай в условиях западных санкций могут достичь показателей годового оборота в $200 млрд гораздо раньше, чем это было запланировано ранее.
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