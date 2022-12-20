Эксперт: по госпрограмме был выдан каждый третий автокредит

Участниками госпрограммы льготного кредитования в банке «Открытие» стали 7,8 тыс. автовладельцев

Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга в России с общим бюджетом 20,7 млрд руб. в июле 2022 года. Рассчитывать на льготное автокредитование могли медики, учителя, семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, водители, приобретающие первый автомобиль, а также автомобилисты, сдающие транспортное средство старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года. В конце октября принято решение расширить программу льготного автокредитования, добавив туда военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, их семьи, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооруженных силах.

Как отмечает руководитель направления «Открытие Авто» блока автобизнеса банка «Открытие» Марина Дембицкая, лидером топа самых популярных марок автомобилей, приобретенных по программе льготного кредитования в банке «Открытие», стала LADA, на которую приходится 90% выданных кредитов. Среди самых продаваемых моделей этой марки стали Granta (61%), Niva (19%) и Vesta (5%). Еще 7% автокредитов пришлись на автомобили марки HAVAL и его самую распространенную модификацию Jolion, 2% составили автокредиты на приобретение автомобилей УАЗ и 1% — ВИС и ГАЗ. Среди регионов — лидеров по приобретению транспортных средств по программе льготного кредитования наряду с Республикой Татарстан, Московским регионом и Санкт-Петербургом — и Челябинская область.

За период действия программы льготного автокредитования выдачи по ней росли динамично. Так, если в августе текущего года в банке «Открытие» с государственной поддержкой выдавался каждый шестой автокредит, то в ноябре — уже каждый второй. В целом за все время действия программы с августа по декабрь 2022 года в банке «Открытие» почти каждый третий кредит был выдан с господдержкой. Средний чек по льготным автокредитам составил 663 тысячи рублей, а общий объем выданных кредитов на покупку авто в банке превысил 5,2 млрд рублей.

По словам эксперта, программа автокредитования на льготных условиях стимулирует развитие не только рынка кредитования, но и авторынка, поскольку обеспечивает поддержку сегмента новых автомобилей, в первую очередь российского производства.

В соответствии с условиями программы льготного кредитования заемщик в 2022 году мог получить средства на приобретение автомобилей российского производства (легковых и коммерческих) УАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ, электромобилей Evolute и машин марки Haval, сборка которых осуществляется в Тульской области. Программа льготного автокредитования предполагала субсидирование скидок в размере 20% (для жителей Дальнего Востока — 25%) на автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. Также скидки предоставлялись на приобретение электромобилей — до 35%, но не больше 925 тыс. рублей. Подать заявку на получение льготного автокредита можно было до 20 декабря текущего года в более чем 30 российских банках. Но ожидается, что с 1 января 2023 года программу должны возобновить.