Эксперт: ежемесячные объемы выдач автокредитов в Челябинской области превысили прошлогодние значения

В топе кредитных продаж банка за 11 месяцев оказались марки LADA, HYUNDAI, RENAULT, KIA и SKODA среди новых и LADA, KIA, RENAULT, HYUNDAI, NISSAN среди подержанных авто

В ноябре чаще всего жители региона оформляли кредиты на покупку новых LADA, HYUNDAI, KIA, GEELY, CHERY и подержанных LADA, KIA, HYUNDAI, TOYOTA и RENAULT. При этом доля выданных автокредитов на покупку LADA превалирует и составила в ноябре более 80% от общих выдач среди новых машин ввиду высокого спроса по госпрограмме льготного автокредитования. Такую информацию предоставил банк «Открытие» в Челябинской области.

Согласно статистике «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), совокупные выдачи банка в регионе за 11 месяцев этого года пока еще оказались ниже показателей 2021 года на 20% по объему выданных автокредитов и на 28% по количеству. При этом ежемесячные объемы выдач банка вернулись к прошлогодним значениям как по объемам, так и по количеству с октября, а в ноябре превысили прошлогодние показатели на 6% и 15% соответственно. Несмотря на то что ряд клиентов отложили осенью покупку машины из-за геополитической напряженности, выдачи в этом периоде, как и прогнозировалось, поддержала именно программа госсубсидирования. Так, если в августе количество выданных банком в Челябинской области автокредитов по госпрограмме составляло 30% от общего количества оформленных автокредитов, то в ноябре — уже 54%.

К слову, по данным Национального бюро кредитных историй, в январе — октябре 2022 года в Челябинской области было выдано автокредитов на сумму 15 млрд руб., или на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Область входит в топ-10 регионов по объемам выданных автокредитов. Аналогичное падение выдач в принципе продемонстрировал и общероссийский рынок автокредитования — минус 37% за 10 месяцев 2022 года.

Руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» в городе Челябинске Михаил Целковиков отмечает, что сегодня дефицит продолжает править авторынком, а цены большинства легковых автомобилей дистрибьюторы удерживают на уровне, который находится гораздо выше покупательной способности населения. Именно этот факт среди прочих не дает возможности расти как авторынку, так и рынку автокредитования. Почти все европейские, корейские и японские марки продолжили демонстрировать в ноябре падение продаж. А больше 20 марок продали менее 100 автомобилей (склады пусты) и практически исчезли с официального авторынка России.

В целом в 2022 году в «Открытие Авто» заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили — на них пришлось 60% сделок. При этом за последние месяцы за счет программы льготного автокредитования начала расти доля автокредитов, оформляемых на новые ТС, и в ноябре соотношение выдач на подержанные и новые авто составило уже 38% к 62%.