Экс‑директора «Гринфлайта» в Челябинске признали банкротом

Суд ввел процедуру реализации имущества Сергея Мануйлова

Бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова, который руководил компанией «Гринфлайт» во время активной застройки микрорайона Академ Riverside, признали банкротом. Он сам инициировал процедуру в конце января из-за долга в 349,2 млн рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражного суда Челябинской области.

Ранее экс-директор строительной компании «Гринфлайт» был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам признанной банкротом организации. Конкурсный управляющий требовал с него 320 млн рублей.

Сергей Мануйлов известен в Челябинской области в связи с застройкой в Челябинске жилого микрорайона Академ Riverside, часть домов которого была заморожена в 2016 году. Обманутыми дольщиками признаны более 4 тыс. человек. Ущерб от действий компании «Гринфлайт» оценивался в 10 млрд рублей.

Строительство в микрорайоне завершала уже другая компания — «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого, которая передала дольщикам ключи от новых квартир. Сергей Мануйлов был лишен свободы на 2,5 года за злоупотребление полномочиями и отправлен в СИЗО. В декабре 2020 года Калининский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.