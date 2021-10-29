Экс-директор «Гринфлайта» Сергей Мануйлов просит списать долги

Он уведомил кредиторов о личном банкротстве

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Мануйлов, который руководил компанией «Гринфлайт» во время активной застройки челябинского микрорайона Академ Riverside, заявил о намерении вступить в процедуру личного банкротства. Сообщение об этом размещено на сайте опубликования значимой коммерческой информации.

По предварительным данным, его долги перед кредиторами, в числе которых «Россельхозбанк», оцениваются в 320 млн рублей.

«Уведомляю о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании меня несостоятельным (банкротом) в связи с наличием обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что я не в состоянии исполнить денежные обязательства. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — говорится в сообщении.

Ранее экс-директор строительной компании «Гринфлайт» был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам признанной банкротом организации. Конкурсный управляющий требовал с него 320 млн рублей.

Сергей Мануйлов известен в Челябинской области в связи с застройкой в Челябинске жилого микрорайона Академ Riverside, часть домов которого была заморожена в 2016 году. Обманутыми дольщиками признаны более 4 тыс. человек. Ущерб от действий компании «Гринфлайт» оценивался в 10 млрд рублей.

Строительство в микрорайоне завершала уже другая компания — «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого, которая передала дольщикам ключи от новых квартир. Сергей Мануйлов был лишен свободы на 2,5 года за злоупотребление полномочиями и отправлен в СИЗО. В декабре 2020 года Калининский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.