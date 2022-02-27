Экономические ограничения для России. Главное

Санкции затронули различные сектора российской экономики

После начала военной операции на Украине США, Великобритания и ЕС ввели против России и секторов ее экономики новые санкции, которые коснулись инвестиций, экспорта и импорта, а также банков. Подробнее о введенных ограничениях — в материале ИА «Первое областное».

Инвестиции

Сразу после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, президент США Джо Байден объявил о финансовых санкциях против России. Так, американским финансовым институтам запрещены любые сделки на первичном и вторичном рынках с российскими рублевыми облигациями федерального займа или валютными суверенными евробондами, которые будут выпущены после 1 марта 2022 года.

Евросоюз, в свою очередь, запретил европейским банкам принимать депозиты от россиян и российских компаний величиной свыше 100 тысяч евро, а также запретил продажу и покупку в интересах российских клиентов финансовых инструментов, номинированных в евро. Европейским депозитариям запрещено продавать россиянам ценные бумаги, выпущенные после 12 апреля 2022 года. Кроме того, Великобритания запретила россиянам держать вклады в британских банках на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов.

Экспорт и импорт

24 февраля Бюро индустрии и безопасности при Министерстве торговли США сообщило о том, что ввело крупнейшие санкции в отношении России в сфере торговли, которые нацелены на то, что лишить важнейших технологических элементов такие сектора российской промышленности, как оборонно-промышленный комплекс, самолето- и судостроение. По словам президента США Джо Байдена, это позволит значительно сократить российский импорт высокотехнологичной продукции, такой как как электроника, компоненты для аэрокосмической промышленности и другой.

Евросоюз наложил эмбарго на поставки в Россию товаров и технологий, которые используются в космическом и авиационном секторах, а также ввел запрет на страхование и техобслуживание товаров, связанных с этими отраслями. Также России запрещено покупать новые самолеты Airbus.

Великобритания также объявила об отзыве экспортных лицензий на поставки в РФ высокотехнологичных товаров. В их числе — электронные компоненты, которые используются для производства военных грузовиков, полупроводников и оборудования для нефтедобычи.

Банки

Вскоре после начала военной операции на Украине США ввели санкции против российских банков ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк. Для них перестанут работать сервисы платежей Apple Pay и Google Pay, а их активы и счета в долларах США заблокированы. Под санкции попал и Сбербанк. Но его активы в юрисдикции США не замораживаются, а фининститутам дано 30 дней, чтобы закрыть корсчета и начать отклонять транзакции с участием банка.

Секторальные санкции введены против Газпромбанка, РСХБ, Альфа-банка и Московского кредитного банка. Ограничения связаны с предоставлением финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней, а также с размещением новых акций.

Ранее Первое областное информагентство сообщало об ограничениях, которые коснулись авиасообщения.