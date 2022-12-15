Экологический форум «Экоинжиниринг 5.0» прошел в Челябинске

Участники рассказали о внедрении экологических новаций и разработках по охране окружающей среды

Традиционно мероприятие организовано общественной экологической организацией «Зеленый город» при поддержке правительства Челябинской области, Общественной палаты региона, Челябинского металлургического комбината и Южно-Уральского государственного университета.

Идеи и решения актуальных вопросов в области экологии обсудили представители органов власти и научного сообщества, общественные активисты и специалисты промышленных предприятий.





Обсуждение прошло на площадке Дворца культуры ЧМК. Участие в мероприятии приняли более 500 человек. Темой форума стала «Экология как шаг в будущее: информационные и цифровые технологии в решении экологических проблем», программу сформировали четыре секции: «Информационные технологии в естественно-научных и технических экологических проектах», «Использование информационных и цифровых технологий в общественных и волонтерских экологических организациях», «Социально-гуманитарные науки в сфере цифровой экологии», «Формирование современной системы обращения с отходами».

На форуме представили способы популяризации экологического движения среди студентов и школьников с помощью мобильных приложений. Одним из решений стало создание единой информационной платформы, где любой желающий может присоединиться к волонтерской деятельности и найти единомышленников. Также участники форума предложили создать цифрового двойника Челябинска, с помощью которого можно прогнозировать общее состояние экологии города и проверять эффективность решений по защите окружающей среды.





О реализованных проектах и планах в сфере экологии рассказал директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада. Компания планомерно выполняет взятые на себя обязательства в рамках экологических соглашений с губернатором Алексеем Текслером, Минэкологии и Росприроднадзором, а также ведет активную социально-экологическую работу, в частности занимается озеленением города. В этом году компания высадила более 9 тысяч саженцев деревьев, всего же за пять лет количество высаженных деревьев достигло 267 тысяч.

«Челябинск находится в списке 12 городов федерального проекта «Чистый воздух», и мы видим, что нашими общими усилиями мы начинаем двигаться вперед, чтобы город ушел из этого списка. Под личным контролем губернатора проделывается огромная работа по сокращению воздействия на окружающую среду, участвуют в этом все наши предприятия, в том числе «Мечел». Компания делает огромный вклад с целью снижения выбросов в атмосферу и водных сбросов. Считаю, что за последние несколько лет уже стал виден результат. Работы у нас будет еще много, цели большие, но при общей заинтересованности мы решим все эти вопросы», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

«Пять лет назад компания представила свою программу экологического развития с 2019 по 2024 год. И сделано уже немало. Я хотел бы отметить, что эти успехи — это заслуга не только предприятия, но и общественности, потому что на подобных мероприятиях мы для себя отмечаем вопросы, на которые нужно обратить внимание. Благодаря открытому диалогу, взаимодействию с экспертами, экологами мы движемся вперед», — подчеркнул Антон Левада.