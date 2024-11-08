Егор Ковальчук: «Структура экономики ЛНР во многом схожа с экономикой Челябинской области»

Представители новых регионов России рассказали на РЭФ‑2024 о восстановлении территорий

Новые регионы России перспективны для развития на их территории промышленности, сельского хозяйства и туризма в связи с близостью Азовского моря. Представители ЛНР, ДНР и Запорожской области приняли участие в панельной дискуссии «Русский фронтир: экономика Донбасса и Новороссии» на II Русском экономическом форуме, который проходит в Челябинске.

«Структура экономики Луганской Народной Республики во многом схожа с экономикой Челябинской области. В начале 90-х годов территории новых регионов были мощнейшими экономиками того времени. Харьков, Донецк и Луганск были большими административными центрами и имели много льгот, преференций в экономике. События последних лет не могли не отразиться на текущей обстановке. Сегодня основной вызов для правительства ЛНР и федерального центра — это восстановить утраченный потенциал», — говорит председатель правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук.

По его словам, приоритетными отраслями для развития в ЛНР являются обрабатывающая промышленность, металлургия, АПК, строительство, производство угля, торговля, малый и средний бизнес.

«Я бы добавил еще сюда туризм и креативные индустрии, но не в силу тренда. В ЛНР есть потенциал для развития этих отраслей экономики», — считает Егор Ковальчук.





Российские инвесторы заинтересованы в развитии бизнеса в новых регионах, для них здесь действует особый режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Предполагается, что в СЭЗ ЛНР общий объем инвестиций достигнет 62 миллиардов рублей, будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест.

«Металлургия и машиностроение — ведущие отрасли экономики ЛНР, хотелось бы, чтобы заработало химическое производство, но пока ситуация не позволяет. В ЛНР работают Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов и другие крупные промпредприятия», — пояснил он.

География поставок растет — Волгоград, Белгород, Москва, Ростовская область, Краснодарский край, Урал. Предприятия ЛНР активно работают с компаниями Челябинска, Магнитки, Екатеринбурга. В плане развития торговли стоит задача по привлечению в ЛНР крупных федеральных сетей, которые позволят сдерживать рост цен на социально значимые продукты питания.

«То, что реально Донбасс может давать стране, — это металл. Заводы „АзовСталь“, „АзовЭлектроСталь“ — предприятия, которые нужно запустить. Сейчас есть проблема с кадрами: специалисты, которые раньше были задействованы на заводах, уходят в сферу услуг», — говорит первый заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

Помимо промышленности, есть перспективы в развитии туризма. Уже сейчас это понимают частные инвесторы, поскольку 70% квартир Донецка покупают не жители региона. Близость моря, комфортный климат и возможность оформления ипотеки под 2% годовых делают территорию привлекательной для частных вложений.

«Преимущество в плане развития туризма — это 120 километров прибрежной зоны моря. Сейчас мы активно занимаемся развитием инфраструктуры, у нас есть видение, какие проекты можно реализовать. Азовское море мелкое — идеально подходит для семейного отдыха с маленькими детьми. До 2030 года мы восстановим туристические объекты, федерация выделяет нам на эти цели порядка 60 миллиардов рублей. Идет работа над проектами с 11 инвесторами. К 2030 году мы выйдем на показатель 1 миллион туристов в год, сегодня пока приезжает 277 тысяч туристов», — уточнил исполняющий обязанности министра экономического развития Донецкой Народной Республики Максим Захаров.





В Запорожской области береговая линия превышает 300 километров. В стадии проработки — решение о присвоении статуса города-курорта Бердянску.

«Туризм — это одно из главных направлений в развитии экономики нашего региона. Цена на отдых у нас ниже, чем в Крыму и Сочи. Надеемся на строительство железной дороги из Мариуполя до Бердянска вдоль моря, что ускорит доступ к туристическим объектам»,— отметил и. о. министра экономического развития Запорожской области Искандер Додонов.

Но есть и стоп-факторы, препятствующие развитию экономик новых регионов РФ, отметили спикеры. В их числе — необходимость оформления имущественных прав на объекты недвижимости и кадровая проблема ввиду оттока населения из-за военных действий.

«Тема восстановления новых регионов сегодня очень важна. Президент Владимир Путин лично курирует процесс их восстановления. Работая в Челябинской области, я даже не предполагал, что такой тесный уровень взаимодействия возможен с федеральными министерствами. В течение одних-двух суток можно решить любой вопрос», — говорит Егор Ковальчук.

Русский мир пришел в новые территории навсегда, и это подтверждается абсолютно на всех уровнях власти, отметили участники РЭФ‑2024.