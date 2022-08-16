Единую региональную субсидию в Челябинской области направят на развитие промышленности

Минпромторг России одобрил заявку региона

Минпромторг России направит на софинансирование региональных программ развития промышленности в 2023 году 3,3 млрд рублей. Средства единой региональной субсидии распределили между 59 регионами, в их число вошла и Челябинская область, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

«Единая региональная субсидия позволит возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности. Это поможет реализовать проекты, которые будут способствовать развитию промышленного потенциала регионов», — прокомментировал зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.

Правительство региона планирует направить дополнительные федеральные средства на возмещение предприятиям затрат, связанных с приобретением нового оборудования, и докапитализацию областного Фонда развития промышленности. В бюджете Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера на эти цели предусмотрено 150 млн рублей.

«Инструмент единой региональной субсидии — действенный механизм стимулирования инвестиционной активности и повышения конкурентоспособности предприятий. Он поможет снизить затраты компаний на обновление мощностей, эффективно поддержать их в дальнейшем развитии, в том числе в реализации новых проектов. В условиях внешнего санкционного давления это ощутимо снижает финансовую нагрузку на наши заводы. Специалисты региональных министерства промышленности и ФРП уже активно прорабатывают механизмы, четкие алгоритмы, которые позволят с максимальной эффективностью доводить целевые средства до конкретных предприятий», — уточнил министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Софинансирование из госбюджета возможно при наличии у региона госпрограммы по развитию промышленности. Также, согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого проекта должны быть увеличены основные показатели инвестиционного развития предприятия.

С 2023 года будут расширены параметры федерального финансирования, выделяемого на поддержку региональных программ развития промышленности. Начиная со следующего года объем возмещения затрат предприятий на приобретение нового оборудования увеличится с 20 до 50%, а сумма субсидирования вырастет в два раза — с 10 млн рублей до 20 млн рублей на каждого заявителя.

Также увеличатся объемы компенсации расходов на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре и на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Эти показатели вырастут с 50 до 80%, а лимиты господдержки — с 10 млн до 20 млн рублей.