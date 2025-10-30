Две партии запретного сыра уничтожили в Челябинской области

Санкционный продукт родом из Евросоюза был обнаружен в одном из торговых комплексов на ЧТЗ

В Челябинской области расплавили в печах санкционный сыр. Две партии продукта производства Голландии и Германии обнаружили в одном из торговых комплексов в Тракторозаводском районе областного центра, сообщает Россельхознадзор.

Помимо того, что ввоз данного вида продукции на территорию РФ запрещен указом президента, предприниматель не предоставил ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность данной поднадзорной продукции.

Уничтожение «запрещенки», которого требует закон, засвидетельствовали должностные лица надзорного ведомства, а также таможни и транспортной прокуратуры.

Все участники оборота такой продукции будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, к ввозу в Российскую Федерацию запрещена сельхозпродукция из таких стран, как США, страны Европейского Союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.