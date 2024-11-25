Два золота и платину получила ОМК в рейтинге лучших работодателей России по итогам 2023 года

У компании один из лучших социальных пакетов в отрасли

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Объединенная металлургическая компания (ОМК) вновь вошла в «золотую группу» предприятий в рейтинге лучших работодателей России. Его ежегодно готовит и публикует журнал Forbes.

Эксперты оценивали работу российских компаний в 2023 году по критериям ESG: «сотрудники и общество», «экология» и «корпоративное управление». ОМК за вклад в защиту окружающей среды и за поддержку сотрудников и общества получила «золотую» оценку. Особое внимание эксперты сосредоточили на собственных программах поддержки сотрудников и их семей, на содержании социального пакета, создании прозрачной системы и конкурентоспособного уровня заработной платы персонала.

В течение 2023-2024 годов ОМК поэтапно увеличивала заработную плату сотрудникам рабочих и инженерных специальностей во всех 40 регионах присутствия. Средняя зарплата в компании в абсолютном значении превышает средний уровень оплаты труда на промышленных предприятиях РФ. Также ОМК ввела новые меры поддержки сотрудников, например, выплату за стаж.

Социальный пакет группы является одним из лучших в отрасли. Традиционно каждый сотрудник ОМК с первого дня трудоустройства получает полис ДМС. Заводчанам компенсируют питание, проезд, для иногородних сотрудников работает корпоративный транспорт. Компания реализует программу комплексной поддержки многодетных семей, продолжает направлять значительные средства на популяризацию здорового образа жизни, массового и профессионального спорта. Треть расходов компании — это проекты создания комфортной городской среды в регионах.

Большое внимание ОМК уделяет и вопросам снижения влияния производств на природу. Так, у крупнейшего предприятия компании — завода ОМК в Выксе — сохраняется один из самых лучших показателей экологичности в стране.

«Создание безопасных и комфортных условий труда, обучение и развитие сотрудников, поддержка семей и развитие городов — приоритетные направления работы ОМК. Отношения с сотрудниками наша компания строит на принципах взаимного развития и благодарности за партнерство. У нас один из лучших социальных пакетов в отрасли, широкие возможности для управления своим доходом, обучения новым профессиям, мы консультируем сотрудников, как построить свою карьеру в ОМК, развиваем молодежное сообщество. В дальнейшем продолжим развивать культуру диалога с сотрудниками, чтобы улучшать условия для работы, отдыха. Компания стремится предоставить сотрудникам все возможности для роста и развития и ценит отклик, который получает в ответ — мы видим, что работники регулярно учатся, получают дополнительные специальности и становятся универсалами, активно делятся идеями по улучшению и оптимизации процессов на производстве»,— отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

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