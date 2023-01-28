Два завода в Челябинской области попали попали в санкционный список Японии

Объясняем, что это означает

Япония ввела новые санкции в отношении 49 российских компаний. В их число вошли два завода, расположенные в Челябинской области: АО «Златоустовский машиностроительный завод» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ПАО «Агрегат» в Симе. Об этом говорится на официальном сайте правительства Японии.

Соответствующие меры введены с учетом текущей международной ситуации вокруг Украины и с целью содействия международным усилиям по достижению международного мира, уточняется на сайте кабмина.

Введенные санкции означают запрет на экспорт запчастей, оборудования и технологий, а также на замораживание оборота капиталов.

ПАО «Агрегат» — машиностроительное предприятие, специализирующее на производстве изделий авиационно-технического назначения, аварийно-спасательного инструмента и промышленной гидравлики.

АО «Златоустовский машиностроительный завод» является одним из ведущих изготовителей составных частей ракетных комплексов стратегического назначения Военно-морского флота РФ, а также является самым крупным в Челябинской области по объемам государственного оборонного заказа.