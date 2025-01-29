Два молокозавода в Челябинской области уличили в незаконном вводе в оборот 6 тонн продукции

По мнению инспекторов Россельхознадзора, это может свидетельствовать о фальсификации молока

В Челябинской области двум молокозаводам, расположенным в Южноуральске и Озерске, объявлены предостережения за незаконный ввод в оборот молока, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

При анализе документов инспектора выявили существенное расхождение между данными, содержащимися в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ «Честный знак»), и объемом той же партии подконтрольного товара, указанного в ветеринарном сопроводительном документе, оформленном во ФГИС «Меркурий».

«Превышение производимой продукции составило на южноуральском предприятии более 2 тонн, на озерском — около 4 тонн. Несоответствие объема может свидетельствовать о вводе в оборот фальсифицированной и небезопасной продукции», — говорится в сообщении ведомства.

На основании этого Россельхознадзор объявил нарушителям предостережения. Мониторинг будет продолжен. При повторном выявлении подобного нарушения управление выдаст еще одно предостережение и обратится в прокуратуру с просьбой о внеплановой проверке на предприятиях.